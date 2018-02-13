مرسيدس "EQA" تقتحم عالم السيارات الذكية قريبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ستشهد العقود المقبلة ابتكار سيارات ذكية مبهرة، وسيتراجع انتاج المحركات التي تعمل بالوقود شيئا فشيئا، كما انه بعد نجاح اختبارات السيارات الذاتية القيادة لم يعد مستغربا وجودها في شوارع بعض المدن، فضلا عن ذلك تسعى اغلب الشركات لابتكار سيارات ذكية تكون صديقة للبيئة وفي نفس الوقت آمنة للركاب بداخلها.

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شركة مرسيدس بنز الألمانية ككثير من الشركات تجتهد في أن تكون من بين أولى الشركات التي سترسم مستقبل السيارات في العقود المقبلة وتعمل بنفس القوة التي بنت بها ماضيها وحاضرها، إذ تخطط الشركة لإنتاج عشر سيارات كهربائية وطرحها في الأسواق بحلول العام 2022.

وتشير المعلومات إلى أن مرسيدس أعلنت مؤخرا عن سيارتها الاختبارية المستقبلة "إي كيو أي" التي تتميز بتصميم فريد بلمسة مستقبلية، حيث تتميز الواجهة الأمامية والخلفية بمصابيح "إل إي دي" بتقنية ألياف الليزر والتي تختلف عن الإضاءة التقليدية في سيارات مرسيدس.

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ميكانيكيا، تعتمد هذه السيارة المستقبلية على محركين كهربائيين يولدان معا قوة 268 حصانا، ويمكن الاعتماد على الدفع الكامل للعجلات، وتعتمد السيارة على بطارية بقدرة 60 كيلوواط تمكنها من قطع مسافة 400 كلم بالشحنة الواحدة، كما أن هذه السيارة تدعم خاصية الشحن السريع، إذ يكفي شحنها لعشر دقائق فقط لقطع مسافة مئة كيلومتر.

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