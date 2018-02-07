امرأة ترفض استلام جائزة يانصيب بقيمة 560 مليون دولار لماذا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت فائزة بمئات الملايين من الدولارات في مسابقة اليانصيب بالولايات المتحدة، إنها نادمة على كشف هويتها بعد الفوز، وأنها تقاضي الآن لجنة اليانصيب في نيو هامبشاير، لتكف عن إعلان هويتها والعودة إلى السرية والكتمان .

وقالت اللجنة فى بيان أرسل عبر البريد الالكترونى لوكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء، إنها تتفهم أن الفوز بالجائزة الكبرى وقيمتها 559.7 مليون دولار هو "حدث يغير الحياة"، إلا أنها قالت إن القانون هو القانون.

إقرا أيضا: كيف يتحول أثاث ذكي بكبسة زر من غرفة المعيشة إلى مكتب عمل؟

وقال تشارلى ماكنتاير المدير التنفيذى لليانصيب فى نيو هامبشاير فى بيان: "بينما نحترم رغبة هذه اللاعبة فى كتمان هويتها، فان قوانين الولاية وقواعد اليانصيب تملي بوضوح بروتوكولات".

ونصح النائب العام في الولاية لجنة اليانصيب بضرورة المضي قدماً وفقا لقانون الولاية في التعامل مع طلب الفائزة.

ويطلب قانون الحق في المعرفة بالولاية من لجنة اليانصيب كشف الاسم وغيره من المعلومات حول التذكرة الفائزة، مثل مكان الشراء.

ويقول مسؤولو اليانصيب إن هذه التفاصيل حاسمة للحفاظ على نزاهة المسابقة.

"جهاز" يمنع سرقة السيارة.. من إبتكار مهندس سابق في آبل

وفي الدعوى القضائية، قالت المرأة إنها ارتكبت خطأ عندما وقعت التذكرة دون استشارة محام.

وكانت تعتقد أنها بحاجة إلى القيام بذلك بناء على تعليمات لجنة اليانصيب بالولاية.

ونقلت تقاير إخبارية عن وثائق المحكمة أن المرأة ترغب في الحفاظ على "حرية السير إلى متجر بقالة أو حضور أحداث عامة دون أن تكون معروفة او مستهدفة لفوزها بنصف مليار دولار".

ونتيجة للنزاع، لم تتسلم المرأة بعد الجائزة الكبرى بـ 560 مليون دولار، والتي تعد واحدة من أكبر 10 جوائز في تاريخ المسابقة.

للمزيد:

إختاري الصورة الأكثر حزنا.. لمعرفة حقيقة شخصيتك

قريبا جيل جديد من هيونداي "Santa Fe" (فيديو)