كيف يتحول أثاث ذكي بكبسة زر من غرفة المعيشة إلى مكتب عمل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (سان فرانسيسكو)

هل راودتك أحلام جريئة من قبل؟ كأن يكون بمقدور غرفة معيشتك أن تتحول بسهولة إلى مكتب والعكس صحيح، وأن يختفي الدولاب بشكل كامل لأنه يأخذ المكان الأكبر.. طبعا الأشياء تتغير والتكنولوجيا تتقدم، والأحلام تصبح واقعية شيئا فشيئا.. فحاليا سيصبح بمقدورك أن تعيد كل الأثاث إلى مكانه بضغطة واحدة على مفتاح في الحائط.

في هذا الصدد، تهدف شركة "أوري" التابعة لمعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة إلى تحقيق هذا الحلم، وتقوم هذه الشركة الناشئة في مدينة بوسطن الأمريكية بتصنيع قطع أثاث آلية ذكية، يمكنها أن تتحول من غرفة نوم إلى غرفة معيشة أو مساحة عمل أو دولاب تخزين، وأن ترتد مرة أخرى إلى داخل الحائط في المنزل من أجل إتاحة مساحة أكبر داخل الشقق السكنية الضيقة..

ومن المنتظر أن تعتمد هذه المنظومة على قطعة أثاث على شكل الحرف "إل" باللغة الانجليزية، يمكنها أن تتحرك على مسار داخل المنزل، بحيث يمكن نقلها إلى الأمام والخلف. وتتكون هذه الوحدة من دولاب ومكتب صغير ينطوي وأدراج عدة ودولاب كبير. ويوجد في أسفلها فراش يمكنه الارتداد للداخل. وعلى الجانب الآخر من الوحدة، يوجد سطح أفقي يمكن استخدامه كونه منضدة.







ليس هذا فقط، فمن الممكن أن يوجد فراغ في الجانب الرأسي من الوحدة تصلح لوضع جهاز التلفزيون أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، ويحتوي الجزء المواجه للحائط من الوحدة على أرفف وأماكن لوضع الملابس وغيرها من الأغراض. ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن هاسير لاريا مؤسس شركة "أوري" قوله: "نحن نستخدم علوم الروبوتات لزيادة حجم المساحات الصغيرة بواقع ضعفين أو ثلاثة"،

وأوضح: "إن شقة سكنية بمساحة إجمالية لا تزيد على 200 قدم مربعة هي مساحة صغيرة للمعيشة، ولكن وجود غرفة معيشة أو غرفة نوم بمساحة 200 قدم مربعة لا تبدو صغيرة». ويمكن التحكم في قطعة الأثاث الذكي بواسطة وحدة تحكم، يتم تثبيتها على الحائط أو من خلال تطبيق «أوري» الإلكتروني على الهاتف المحمول، أو عبر إحدى أنظمة المنزل الذكي مثل نظام «إيكو» من شركة أمازون..



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