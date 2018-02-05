إختاري الصورة الأكثر حزنا.. لتعرف حقيقة شخصيتك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقول الحكمة القديمة التي قالها واحد من اهم الفلاسفة في اليونان القديمة “تحدث حتي اراك”, والمعني المقصود ان الانسان عندما يتحدث يصبح كمرأة صادقة واضحة تبين مكنون نفسه وطبيعة شخصيته بدون تزييف.. لكن كيف تعرف شخصيتك أولا من خلال الصور فقط؟

فلا شك أن الطريقة التي نتفاعل فيها مع مشاعر الآخرين من حولها، سواءً كانت مشاعر إيجابية أم سلبية، تخبر الكثير عن شخصيتنا، ولعلّ هذا ما يستند عليه الإختبار التالي.

انظري الى الصورة المرفقة وإختاري العنصر الذي شعرتِ أنّه الأكثر حزناً للوهلة الأولى، ثم قارني إجابتكِ بالتحليلات التالية:

- إن إخترت صورة القط: أنتِ شخصية ذكية ومتصالحة مع نفسكِ. توازنين ما بين الجديّة والمرح، وتكتفين بإظهار عاطفتكِ ووجهكِ المحبب لعائلتكِ وأصدقائك المقربين فقط. لهذا، يظن الكثير من معارفكِ أو ممن يقابلونكِ للمرة الأولى بأنكِ باردة المشاعر أو حتى لئيمة رغم أنكِ في الواقع عكس هذا الظن تماماً.

- إن إخترت رسم المرأة الكئيبة: أنتِ شخصية ممتعة ومرحة، ولكنكِ في المقابل تتعاطفين مع الآخرين وتشعرين بألمهم وحزنهم. فرغم عفويتكِ وإندفاعكِ للإستمتاع بحياتكِ، تتمتعين بحس القيادة وتتحملين المسؤولية وقت اللزوم. لذلك، أنتِ الصديقة المثالية التي يستمتع الجميع بوجودها!

- إن إخترت صورة الكلب: أنتِ شخصيّة حساسة وعاطفية بشكل واضح، فالكل يعلم كم تتأثرين بسرعة بأبسط الأمور، ويعاملونك على هذا الأساس. طيبة القلب وتثقين بسرعة بالأشخاص من حولكِ، ما يعرضكِ لاحقاً للأذية وخيبات الأمل. ولكن ذلك لا يردعكِ من الإستمرار بتعاملكِ اللطيف مع الجميع، وتقديم المساعدة بكل ما أوتيت من إمكانات!

- إن إخترت رسم المرأة الباكية: أنتِ في الواقع شخصية تقليدية، وتميلين بشكل تلقائي إلى إتباع الأسس والعادات المتعارف عليها في محيطكِ. قراراتكِ في أكثرية الأحيان ترتكز على العقلانية، فبالكاد تقدمين على خطوة ولو بسيطة دون دراستها جيداً والتفكير بتداعياتها.

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