"جهاز" يمنع سرقة السيارة.. من إبتكار مهندس سابق في آبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فيستي. رو)



تتعدد حيل سرقة السيارات من بلد لآخر، السارقون يبدعون في هذا الجانب للوصول إلى السيارة بوجودك أو بغيابك، ولحد الآن لا توجد إحصائيات موثقة لعدد السرقات في العالم، مع العلم أنه في غياب الكاميرات في بعض الدول تزداد السرقات الليلية خصوصا، مما يمهدد الطريق أمام الجناة بشكل كبير، فليس هناك وسيلة تردعهم، حتى وإن كان القانون مشددا فهم يجدون الطريق لإخفاء معالم الجريمة عبر تفكيك السيارات وبيعها قطعا.. هذا فعلا ما يجري في عالم سرقة السيارة وربما أكثر من ذلك بكثير..



لسد الطريق بشكل نهائي على سارقي السيارات، طرحت شركة المهندس "أندي هودج"، أحد مطوري أجهزة "آي بود" في آبل سابقا، جهازا ذكيا يساعد على تسجيل الفيديوهات في السيارة لتوثيق الرحلات والحوادث وبالتالي منع سرقتها.

هذا الجهاز المسمى "Owl Car Cam" الجديد تم تزويده بشاشة صغيرة بحجم 2.5 بوصة، تساعد المستخدم على رؤية ما توثقه الكاميرات، بالإضافة إلى كاميرا أمامية "Full HD" توثق الرحلة وحركة السيارة، وأخرى خلفية ترصد وتوثق ما يحدث في مقصورة السيارة باستمرار..

كما يتفرد بقدرته على الاتصال بالإنترنت لحفظ الفيديوهات التي تسجلها كاميراته في سحابة إلكترونية على الشبكة العنكبوتية، فضلا عن إمكانية مراقبة ما يحدث في السيارة على مدار 24 ساعة، عبر تطبيق خاص على الجهاز الذكي.

والجدير بالذكر، أن استعمال الجهاز بسيط جدا، إذا لا يستغرق فكه أو تركيبه في السيارة مع برمجته على الجهاز الذكي أكثر من 5 دقائق.



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