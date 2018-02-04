قريبا جيل جديد من هيونداي "Santa Fe" (فيديو)



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شركة هيونداي هي ثاني أكبر شركة في كوريا الجنوبية بعد سامسونغ، ومنذ فترة بدأت شركة هيونداي تستثمر بشكل كبير في أبحاث الجودة والتصميم والتصنيع والبحوث الطويلة الأمد لمركباتها.

حاليا، تستعد شركة صناعة السيارات العملاقة هيونداي لطرح جيل جديد من سيارات "Santa Fe" رباعية الدفع.

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وبالنظر للفيدوهات التي تداولتها بعض المواقع لـ "Santa Fe" الجديدة، يلاحظ أنها تختلف بشكل كبير عن سابقاتها من نفس الفئة، وبالأخص من حيث المظهر الخارجي الذي بات أكثر عصرية وانسيابية.

ومن أهم ما يلفت الانتباه في الهيكل الخارجي للسيارة، شبكة المبرد المميزة، والخطوط الجانبية المدروسة وفقا لمعايير الأيروديناميكية، بالإضافة لممتصات الصدمات الأمامية والخلفية، والمصابيح الرقيقة ومصابيح الضباب الجذابة على جانبي شبك المبرد.

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وطالت التعديلات أيضا القمرة الداخلية للسيارة، حيث زودت بمقاعد واسعة ومريحة، وأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عن طريق الشاشات التي تعمل باللمس.

كما تميزت السيارة بنظام "Rear Occupant Alert system" الذي يعطي إنذارا للسائق بوجود شخص على المقاعد الخلفية، وذلك لتذكير الآباء بعدم مغادرة السيارة وإغلاقها وترك الأطفال الصغار بداخلها.

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