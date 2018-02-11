هاتف 7x الأحمر من هواوي.. هدية مميزة في عيد الحب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



مع اقتراب عيد الحب، يحتار الجميع في اختيار الهدية المناسبة لإهدائها لمن يحبون، فالجميع يفكر ويبحث عن الهدية المثالية، وما من هدية افضل من هاتف ذكي جديد مميز وبسعر مناسب.

يحتاج الجميع في وقتنا الحالي إلى هاتف ذكيّ، ولا شك في أن الهدية الأروع في عيد الحب هي هاتف Honor 7X الأحمر، والتي ستعجب أحباءكم وتزيد من عمق محبتهم لكم من دون أن ترهق ميزانيتكم.

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فقد أطلقت هونر، العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية من مجموعة هواوي، أحدث إضافة إلى مجموعتها من الهواتف المتميزة وهو هاتف 7X باللون الأحمر حيث يجمع الهاتف بين جمال المظهر والأناقة والابتكار وبسعر في متناول أيدي الجميع.

هاتف Honor 7X هو أول هاتف ذكي يتمتع بشاشة العرض الكامل من هونر، بقياس 5.93 بوصات تمتد بين حافتي الجهاز دون إطار، لتسمح بجودة مدهشة في عرض المحتوى وتحقق تناسباً مذهلاً بين حجم الشاشة والجهاز، مما يعني أن بإمكان المستخدمين التمتع بصور رائعة في جهاز انسيابي صغير الحجم يتناسب تماماً مع راحة اليد.

وإضافة إلى الشاشة الكبيرة بدون إطار والعدسة الثنائية بدقة 16 ميغابيكسل + 2 ميغابيكسل في الكاميرا الأمامية، فإن فتحة العدسة الواسعة وقدرة تركيز الصور السريعة تعني الحصول على صور احترافية وتجربة تصوير رائعة ومتاحة باستمرار لمحبي التصوير. كما يضم الجهاز معالجاً قوياً ثماني النواة Kirin 659 في وحدة المعالجة الرسومية، ليقدم الوضوح وتجربة المستخدم بمستويات لا تضاهى وبسعر منافس جداً.

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