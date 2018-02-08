بالفيديو - مليونيرة سعودية تبحث عن زوج على الهواء بشرط وحيد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)



أعلنت سيدة سعودية في اتصال هاتفي ببرنامج تلفزيوني رغبتها في الزواج بعدما ورثت عن والدها الملايين لكنها لاتزال تعيش وحيدة وتتمنى أن يرزقها الله بطفل.

وقالت متصلة عرفت نفسها بـ"حصة" لدكتور عبدالعزيز الزير مقدم برنامج "زوايا" على قناة الرسالة الفضائية إنها ترغب في الزواج لتحقق حلمها بولادة ولو طفل واحد بعدما لم يزوجها والدها خلال حياته حتى بلغ عمرها نحو الأربعين.

وأضافت المتصلة أنها ورثت عن والدها الملايين وبالتالي لا تحتاج إلا إلى الزوج، ولكنها أوضحت شرطها الوحيد "أن لا يكون طامعا في مالي". وأشارت المتصلة إلى أنها لا تود أن تظلم شابا لم يتزوج من قبل بالزواج منها خشية ألا تنجب له إلا طفلا واحدا، وبالتالي لا تمانع أن يكون متزوجا بالفعل شرط أن تقبل زوجته الأولى زواجها منه.

وتفاعل مغردون مع الحادثة بهاشتاغ #مليونيره_تبحث_عن_زوج، فوجه المغرد تركي الزلامي @talzlami نصيحة للآباء قائلا "الله يرزقها الزوج الصالح والذريه الصالحه نصيحه للاباء لا تضيع مستقبل بنت على شان الماده".

وركز المغرد سعيد الشهراني @tbld1919 على هذه النقطة أيضا قائلا "أغلبنا علق على المال ونسينا أهم شيء " ظلم أبوها وحرمانه لها من كل شيء " ياعالم إحذروا من ظلم الناس لأجل دنيا فانية . وقُل للذي يُداعب خيوط الظلمِ ضاحكاً، سيأتيك يوماً تتألم فيه باكياً #مليونيره_تبحث_عن_زوج".

ووقف المغرد علي الغفيلي @alialgofaily إلى جانب حصة قائلا "بنت رجال صاينه نفسها و عرضها و تدوّر الستر بما أحلّ الله ارفقوا بها #مليونيره_تبحث_عن_زوج".

شاهد الاتصال عند الدقيقة 29.

