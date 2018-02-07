7 إكتشافات حديثة فاجأت العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (brightside)

من الخطأ ان ننظر للبحث الأثري على أنه علم مستقل وموضوعي بمعزل عن الحاضر والبيئة المحيطة به، فالعلم لا يقف في مكانه أبداً، بل مع مرور كل يوم يزداد تقدماً وتزداد الاكتشافات المثيرة التي لم تكن لتحدث لولا التطور التكنولوجي. عدد كبير من الاكتشافات التاريخية عرّفتنا إلى الحضارات القديمة، الا أن بعضها كان مثيراً للاهتمام وفاجأ العلماء والعالم.

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1 - رفات أقدم إنسان

جرى عرض هيكل عظمي فريد من نوعه للجمهور عام 2017، وهو يعود إلى إنسان عاش منذ 3,6 ملايين سنة، وأظهرت عملية إعادة هيكلته أن الإنسان القديم يمتلك هيكلاً قريباً جداً للإنسان الحديث. العلماء وجدوه في افريقيا. ووفقاً للخبراء يعود الى فتاة سقطت في هاوية.

2 - تزيين الأسنان

عثر العلماء على فك رجل من سكان جنوب أميركا الشمالية عاش منذ 2500 عام. واكتشف الخبراء أن الاسنان مزينة بالأحجار الكريمة ويعتقد أنها عادات وتقاليد قديمة للأميركيين الأصليين.

3 - إعادة وجه الملكة

بعد العثور على جمجمة لملكة غنية عاشت في البيرو قبل 1200 عام ودفنت مع مجوهراتها، تمكن مؤخراً علماء من بولندا والبيرو بواسطة تقنيات حديثة من استعادة صورة وجهها الحقيقي عبر الطباعة ثلاثية الابعاد. يقدر أنها توفيت في عمر الستين.

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4 - دماغ الديناصور

لم يكن أحد يعلم أن الحجر الذي وجد في ساسكس – بريطانيا عام 2004 سوف يكون أحافير لدماغ ديناصور. عمر الدماع 133 مليون سنة. وبمساعدة مجهر خاص تمكن العلماء من معرفة شكل الدماغ عند أقدم سكان الكوكب.

5 - كنوز صينية

تم العثور مؤخراً على أدوات منزلية مثيرة للاهتمام في مكان دفن أحد النبلاء في الصين، فاكتشف الباحثون مواد وأدوات حرفية يبلغ عمرها 3100 عام وهي مصنوعة تماماً من البرونز.

6 - مومياء داخل تمثال

بفضل المسح الحديث لأحد تماثيل بوذا، عثر في الداخل على مومياء تعود إلى الراهب البوذي ليو كوان الذي عاش بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر. كما وجدت في داخل التمثال مخطوطات قديمة ونصوص مخبأة للصلاة.

7 - أعمال يدوية

تم اكتشاف بطانيات مصنوعة يدوياً من قبل الجنود خلال الحرب البروسية وحملات نابليون وحروب بريطانيا مع الهند. كلها صنعت بالإبرة والخيط في فترات الراحة وأثبتت أن هناك أشياء جميلة في الحروب، جرى عرضها عام 2017.

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