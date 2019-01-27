لفتة رائعة.. شرطي خيّال يحقق حلم سيدة عمرها 100 عام (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في لفتةٍ رائعة ولطيفة، طلب شرطي من الخيالة الكندية الملكية، أن يرقص مع سيدة تدعى إليسي شيبرد تبلغ من العمر 100 عاماً، وذلك خلال حفل عيد ميلادها بدار رعاية المسنين في ساسكاتشوان - كندا.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يظهر اللحظات الجميلة، حيث رقص الشرطي الذي يرتدي الزي الرسمي مع السيدة العجوز، وسط أجواءٍ من الفرح والسرور.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "السيدة شيبرد طلبت من العاملين في دار الرعاية دعوة عناصر شرطة الخيالة للمشاركة في حفل ميلادها، وهذا ما حصل فعلاً".

ولاقى فيديو الرقصة رواجاً واجعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقد عبّر الناشطون عن إعجابهم باللفتة الإنسانية بين الشرطي والسيدة العجوز.

مصدر الصور: dailymail

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