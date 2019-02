في اليوم العالمي للزواج.. نجمات ناجحات اخترن العزوبية (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر شهر شباط/فبراير، شهر الحبّ بامتياز. ففي يوم 14 منه، يحتفل العشاق بـ"يوم الحب" المعروف بـ"الفالنتاين".

أما اليوم الأحد (10 شباط/فبراير)، أي قبيل "يوم الحب" بـ4 أيام فقط، يحتفل العالم بـ"اليوم العالمي للزواج"، والهدف منه هو تكريم الزوج والزوجة كأساس للعائلة، الوحدة الأساسية للمجتمع"، وتعتبر أنّ "الزواج أساس للأمان والتضحية والفرح".

والزواج، هو عقد إجتماعي أو قانوني يعني العلاقة التي يجتمع فيها رجل (يدعى الزوج) وامرأة (تدعى الزوجة) لبناء عائلة. فهو علاقة متعارف عليها ولها أسس قانونية ومجتمعية ودينية وثقافية.

وفي هذه المناسبة، حلّ وسم (هاشتاغ) #اليوم_العالمي_للزواج بين أبرز الوسوم عبر موقع "تويتر"، وقد نشر العديد من الناشطين تغريدات في هذا الإطار.

ويقول أحد المغردين: "بيقولوا النهاردة #اليوم_العالمي_للزواج ماشي كل سنة و انتو طيبين".

أمّا مغرد آخر، فنشر صورة للممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "#اليوم_العالمي_للزواج.. الزواج زي الفل، استقرار وأسره وعيال.. بس فين المال؟".

ورغم أنّ الزواج يعتبرُ أمراً أساسياً في هذه الحياة، فإنّ هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يعيرون هذا الأمر أي اهتمام، من بينهم الكثير من النجوم.

فعددٌ كبير من نجمات هوليوود لم تستطعن الارتباط والزواج بسبب الإنشغال العملي والمهني في التمثيل.

وإليكم عدد من هؤلاء النجمات اللواتي بقين عازبات، لاعتبارهنّ أنّ الزواج قد يشكل عائقاً أمام عملهنّ:

1- إيما ستون:

ممثلة أمريكية حاصلة على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن فيلمها "في لا لا لاند".

2- سكارليت جوهانسن:

إنها من ساحرات عالم هوليوود، لكنها لم ترتبط لانشغالها بأعمالها الفنية.

3- إميليا كلارك:

ممثلة بريطانية اشتهرت عن دورها في مسلسل Game Of Thrones وفيلم "Me before U"، وحتى الآن ما زالت عزباء.

4- لوبيتا نيونجو:

ممثلة مكسيكية ذات أبوين من كينيا. في العام 2014، حصلت على لقب "أجمل فتاة في العالم"، وحتى الآن لم تتزوج أحداً.

مصدر الصور: اليوم السابع - مجلة هي

