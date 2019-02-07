دراسة: الزواج في العشرينات يقلل خطر الوفاة المبكرة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة قوية بين الوقوع في الحب والنوم والإجهاد، حيث أكدت الدراسة أن الأشخاص الذين يقعون في الحب ويستقرون خلال العشرينات من عمرهم، ينامون بشكل أفضل في فترة منتصف العمر ويعانون من إجهاد أقل.

ووفقًا للدراسة فإن الحضن بين الأزواج يحسن الجهاز المناعي بالإضافة إلى أن العلاقة الزوجية تعمل على تحسين تدفق الدم في الجسم.

وأكد فريق البحث القائم على الدراسة في جامعة مينيسوتا أن أولئك الذين لديهم علاقات إيجابية ودائمة في تجاربهم المبكرة أقل قلقًا بعد سن الـ 32، مما يكون مؤشرًا لنوم أفضل بعد سن الـ37.

المزيد: