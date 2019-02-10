أمريكا.. ضابطة بعمر 6 سنوات تردّد القسم أمام زملائها (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حققت شرطة فورتبورت في تكساس حلم الطفلة أبيغيل أرياس بأن تصبح ضابطة شرطة. فالطفلة البالغة من العمر 6 سنوات تعاني من سرطان في الرئة، وحلمها هو ارتداء البزّة العسكرية.

"حلم أرياس" وصلت أصداؤه إلى الضابط راي غاريفي، الذي آثر تحقيق حلم الفتاة الصغيرة، حيث تواصل مع جمعية محلية وفرت زياً شرطياً مناسباً لآرياس.

وللإحتفال بـ"الضابطة الصغيرة"، أقيم حفلٌ في مركز الشرطة حضره عددٌ كبير من ضباطها وعناصرها، وهناك وقفت أرياس أمام زملائها من الضباط وردّدت القسم: "أتعهد أن أكون بارة بالآخرين، وأن أساعدهم، وأن أقف إلى جانب أسرتي الشرطية في كل الأوقات.. والآن، وإلى الأبد، أتعهد بأن أواجه الأشرار.. حتى أتخلص تماماً من السرطان".

وعبر مواقع التواصل الإجتماعي، انتشر فيديو القسم كالنار في الهشيم، في حين أنّ أعربت الفتاة الصغيرة عن سعادة لا توصف بسبب هذه المبادرة، وقالت أنّ "الأشرار (باد غايز) موجودون في رئتي وسأحاربهم".

وأدركت أرياس أنّ الفيديو المنتشر سيلهمُ آخرين في محاربة السرطان، مطالبة المرضى بأن يكونوا شجعاناً، وذلك في مقابلة مصورة لها مع وكالة "أسوشيتيد برس".

بدوره، قال روبين أرياس، والد أبيغيل، إن "شعوره بعدم الحيلة كأب أمام السرطان كان الأصعب في ما واجهه من تحديات".

(CNN)

مصدر الصورة: facebook.com/abc3340

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