لن تصدق كيف نجا هذا الرجل بعدما سقطت عليه شجرة! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( منصات التواصل )

نجاة رجل من الموت بعدما سقطت عليه شجرة على الطريق ، أثار تعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو يوثق الحادثة المرعبة .



و التقطت كاميرا المراقبة في مدينة بسكوب بروسيا، لحظة سقطت شجرة وكادت تقتل رجلاً كان يمشي على قارعة الطريق.



ولم يلحظ الرجل سقوط الشجرة حسبما تناقل رواد منصات التواصلال الاجتماعي لأنه كان يستمع للأغنيات عبر سماعات الأذن.



ويظهر في الفيديو الرجل وهو يخرج من بين أغصان الشجرة، وكأن شيئاً لم يكن.

وتشهد روسيا كل عام خصوصاً في الربيع، سقوط ضحايا بسبب سقوط كتل جليد أو كتل بناء من سقوف المنازل.

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