في أول مزاد علني للـ2019.. سمكة تباع بـ3 مليون دولار (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في مزادٍ علني هو الأول للعام 2019 في طوكيو، بيعت سمكة تونة ذات زعانف زرقاء يبلغ وزنها 278 كيلوغراماً، بمبلغ 3 مليون دولار.

وكان العرض الفائز بالنسبة للنوع للنوع الثمين، في مزاد فجر السبت، هو أكثر من ضعف ما انتهى إليه المزاد السنوي في 2013.

وكان شركة كيومورا التي يديرها مالكها كويشي كيمور، اشترت هذه السمكة المهدّدة بالانقراض. وأظهرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (ان.اتش.كيه) كيومورا مبتهجاً وهو يقول إنه "فوجئ بارتفاع سعر التونة هذا العام". وأضاف: "جودة التونة التي اشتريتها هي الأفضل".

وعاة ما تباع الأسماك بسعرٍ يصل إلى 40 دولاراً للرطل الواحد (88 دولاراً للكيلوغرام) لكن السعر يرتفع إلى ما يزيد عن 200 دولار للرطل مع نهاية العام، خصوصاً بالنسبة للصيد الثمين القادم من أوما في شمال اليابان.

ويعتبر اليابانيون من أكبر مستهلكي سمك التونة ذات الزعانف، وقد أدى ارتفاع الاستهلاك هناك وفي الخارج إلى الإفراط في صيد هذه الأنواع. غير أن الخبراء يحذرون من خطر انقراضها المحتمل، حيث انخفض هذا النوع في المحيط الهادئ بنسبة 96 % عن مستويات ما قبل الصناعة".

مصدر الصورة: newsvoice.com

للمزيد:

اليابان تكتشف مخزوناً من المعادن النادرة يكفي العالم لقرون