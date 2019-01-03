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شباب_crew | بالفيديو كيف احتفل العالم بالعام الجديد؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( شباب_crew ) 

احتفلت مدن العالم بدخول العام الميلادي الجديد 2019 بإطلاق الألعاب النارية ، وعمت مظاهر الفرح بعد توديع عام مليئ بالأحداث ، وصل أخبار الآن العديد من الفيديوهات الخاصة و الحصرية عبر مجموعتها الخاصة شباب_crew من أصدقاء المجموعة Raghad GH Fakhri ، Waad Aassd،Bayoon A Hameed،Adnan Best،Menesa BM 

اليكم بعضها  

من ألمانيا وصلنا هذا الفيديو الحصري 

كما وصل لنا أيضاً فيديو من هولندا 

ومن إيطاليا وصلنا 

ومن فيينا وصلنا هذا الفيديو 

ومن احتفالات أبوظبي وصلنا هذا الفيديو 

 

أما من دمشق وبالأخص من القامشلي وصلنا هذا الفيديو الحصري 

 

ومن حمص وصلنا 

 

لمزيد من الفيديوات انضم لمجموعة شباب_crew على فيسبوك وشاركونا وكونوا أنتم صناع الأحداث عبر نقل أخبار مدينتكم من خلال المجموعة الخاصة  واحصلوا على مكافآت مغرية أسبوعياً .. 

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#رأس السنة #ألعاب نارية #احتفالات #شباب_crew #العام 2019

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