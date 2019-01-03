شباب_crew | بالفيديو كيف احتفل العالم بالعام الجديد؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( شباب_crew )
احتفلت مدن العالم بدخول العام الميلادي الجديد 2019 بإطلاق الألعاب النارية ، وعمت مظاهر الفرح بعد توديع عام مليئ بالأحداث ، وصل أخبار الآن العديد من الفيديوهات الخاصة و الحصرية عبر مجموعتها الخاصة شباب_crew من أصدقاء المجموعة Raghad GH Fakhri ، Waad Aassd،Bayoon A Hameed،Adnan Best،Menesa BM
اليكم بعضها
من ألمانيا وصلنا هذا الفيديو الحصري
كما وصل لنا أيضاً فيديو من هولندا
ومن إيطاليا وصلنا
ومن فيينا وصلنا هذا الفيديو
ومن احتفالات أبوظبي وصلنا هذا الفيديو
أما من دمشق وبالأخص من القامشلي وصلنا هذا الفيديو الحصري
ومن حمص وصلنا
لمزيد من الفيديوات انضم لمجموعة شباب_crew على فيسبوك وشاركونا وكونوا أنتم صناع الأحداث عبر نقل أخبار مدينتكم من خلال المجموعة الخاصة واحصلوا على مكافآت مغرية أسبوعياً ..
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