شباب_crew | مظاهر الاحتفال بالأعياد في دمشق (فيديو + صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( شباب_crew )

مع قرب أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة عمت مظاهر الاحتفال بعض المناطق السورية ، ونقل لنا أعضاء مجموعة شباب_crew العديد من الصور والفيديوهات التي توثق هذه الاحتفالات

منها ما أرسلها لنا الصديق Adnan من منطقة الشعلان في دمشق

ورغم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة لما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الحرب، ينتظر السوريون الأعياد بفرح بعد ما ذاقوه من خوف ومعاناة لسنوات.

ومن منطقة باب توما أيضاً

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