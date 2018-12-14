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شباب ـ CEW | موسم الأمطار الغزية يشكل بحيرة خلابة في القصيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Abdou Alnafori

شهدت مناطق عديدة في المملكة العربية السعودية مع بداية فصل الشتاء أمطاراً كثيفة ، أعلى من المعدلات المعتادة .. 

وقد كانت هذه الأمطار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الذين يأملون بأن تكون هذه الأمطار خيراً على بلادهم حتى تزداد الأرض خصوبة وجمالا. 

أحد أعضاء مجموعة شباب_ CREW  التابعة لأخبار الآن ، قام بمشاركتنا بعض الصور من منطقة القصيم التي أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها ، إلى تكون بركة كبيرة باتت تعرف باسم بحر القصيم .


البحيرة التي شقت الصحراء ، أصبحت مزاراً لعشاق التصوير ، فهي ذات مشاهد خلابة لم ترى من قبل 

 

 

وقد أدت الأمطار أيضاً إلى جريان الآودية مثل  وادي السهل ووادي الأجردي و في بحيرة البريكة التي تحضنها صحراء النفود برمالها الذهبية.
 

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