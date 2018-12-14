شباب ـ CEW | موسم الأمطار الغزية يشكل بحيرة خلابة في القصيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Abdou Alnafori)

شهدت مناطق عديدة في المملكة العربية السعودية مع بداية فصل الشتاء أمطاراً كثيفة ، أعلى من المعدلات المعتادة ..

وقد كانت هذه الأمطار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الذين يأملون بأن تكون هذه الأمطار خيراً على بلادهم حتى تزداد الأرض خصوبة وجمالا.

أحد أعضاء مجموعة شباب_ CREW التابعة لأخبار الآن ، قام بمشاركتنا بعض الصور من منطقة القصيم التي أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها ، إلى تكون بركة كبيرة باتت تعرف باسم بحر القصيم .



البحيرة التي شقت الصحراء ، أصبحت مزاراً لعشاق التصوير ، فهي ذات مشاهد خلابة لم ترى من قبل

وقد أدت الأمطار أيضاً إلى جريان الآودية مثل وادي السهل ووادي الأجردي و في بحيرة البريكة التي تحضنها صحراء النفود برمالها الذهبية.



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