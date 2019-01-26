رجل يترك 70 كلباً بلا رعاية.. وما حصل مجزرة!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوقفت السلطات الروسية صاحب ملجأ للكلاب، بعد قيامه بسجن وهجر أكثر من 70 حيواناً، تاركاً إياها لتفترس بعضها البعض من دون تقديم إليهم أي طعام أو دواء أو رعاية.

وفي التفاصيل، فإنّ "الملجأ الذي شهد على المجزرة المروعة يقع في ناحية تشيغيري الكائنة في مقاطعة أمورسك الروسية، وقد تمّ اعتقال صاحبه عقب عودته من تايلاند بعدما زارها في رحلة سياحية".

وكان المتهم وقع عقداً مع سلطات المقاطعة لإيواء الكلاب الضالة التي يعثر عليها موظفو خدمة مراقبة الحيوانات، وقد انتهى هذا العقد في كانون الاول 2018. وإثر ذلك، آثر الرجل عدم الاهتمام بـ الحيوانات مع انتهاء مدة العقد، وترك أكثر من 70 كلباً بلا طعام أو رعاية، وسافر إلى تايلاند مع زوجته.

وأدت الحادثة إلى نفوق 47 كلباً، ومن المقرر أن يصدر الحكم بالرجل، وقد يقضي بسجنه 5 سنوات.

مصدر الصورة: تعبيرية - Soi Dog Foundation

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