فاتورة بـ600 جنيه تدفع عاملاً إلى تدمير فندق (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أقدم حفار يدعى ديفيد إلى تدمير مدخل فندق في مدينة ليفربول - انجلترا، بعد الانتهاء مباشرة من أعمال بنائه. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد استخدم الحفّار جرافة تزن 2.5 طناً لتدمير المدخل والبهو بواسطة الذراع الهيدروليكية.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "هذا الأمر حصل بعد نشوب خلاف حول فاتورة غير مدفوعة بقيمة 600 جنيه". وأظهرت مشاهد مصورة الحادثة، وقد ظهر عدد من العمال المسرورين لما يجري، وقال أحدهم: "هذا ما يحدث عندما لا يتلقى العمال أجورهم".

وألحق "ديفيد" ضراراً كبيراً بالفندق الذي كان سيتم افتتاحه في وقتٍ قريب. لكنّ الحادثة أدت إلى تأجيل ذلك، خصوصاً بعد تدمير جزء من سقف بهو الفندق والزجاج الخارجي المحيط بالمدخل، بالإضافة إلى تخريب وتدمير الجدران.

وإثر الحادثة، حضرت الشرطة إلى المكان لإلقاء القبض على الحفار الذي لاذ بالفرار، وأصدرت بياناً تدعو الناس إلى الإدلاء بمعلومات عنه.

إلى ذلك، فقد أثارت الحادثة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد أبدى العديد من الناشطين تأييداً لما قام بها الحفار. ويبدو أن الشركة لم تدفع أجرة سائق الجرافة الذي ظل ينتظر حتى الثالثة مساء قبل قيامه بفعلته. وعليه، أكّد عدد بعض الناشطين أنه "على الشركة دفع فاتورة العمال بمجرد الانتهاء من العمل لأن عليهم التزامات ويعيلون أسرهم".

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