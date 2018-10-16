إنجلترا تكتسح إسبانيا بثلاثية في عقر دارها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق المنتخب الانجليزي فوزا مهما على نظيره الإسباني 3-2 ضمن مبارايات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، الاثنين، لينعش آماله في المجموعة الرابعة للدرجة الأولى في المسابقة القارية الجديدة.

ووضع رحيم سترلينغ إنجلترا في المقدمة على عكس سير اللعب في الدقيقة 16 بعد هجمة مرتدة سريعة وضاعف ماركوس راشفورد الغلة بعد مرور 30 دقيقة من تمريرة رائعة للقائد هاري كين.

وعاد سترلينغ، الذي غاب عن التسجيل مع إنجلترا لثلاث سنوات، ليهز الشباك مجددا من تمريرة أخرى من كين ليمنح فريق المدرب جاريث ساوثجيت تقدما كبيرا قبل الاستراحة أمام إسبانيا التي كانت قد سجلت 12 هدفا في آخر ثلاث مباريات وفازت على إنجلترا 2-1 الشهر الماضي.

وقلصت إسبانيا الفارق بضربة رأس من البديل باكو الكاسير قبل مرور ساعة من اللعب وكادت أن تحصل على هدف آخر من خطأ جوردان بيكفورد رغم أن الحارس منع رودريجو مورينو من التسجيل وسط مطالبات من أصحاب الأرض باحتساب ركلة جزاء.

وسجل القائد سيرغيو راموس ثاني أهداف إسبانيا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع في آخر لعبة في المباراة.

وتتصدر إسبانيا المجموعة بست نقاط بعد ثلاث مباريات بينما تحتل إنجلترا المركز الثاني بأربع نقاط وتتذيل كرواتيا الترتيب بنقطة وحيدة لكن وصيفة بطل كأس العالم خاضت مباراة أقل.

وكانت إسبانيا بحاجة إلى الفوز لبلوغ المربع الذهبي، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في المستوى الأول إلى نهائيات تقام بين الخامس من يونيو المقبل والتاسع منه.

وتخوض المنتخبات الأربعة مباراتي نصف نهائي، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقي المنتخبان الخاسران في مباراة لتحديد المركز الثالث.

وينال الفائز في النهائي لقبا وكأسا، إلا أن المسابقة تعتمد أيضا نظام الصعود والهبوط المعتمد في البطولات المحلية الوطنية، والهدف من ذلك هو التخطيط للنسخ المقبلة من المسابقة الجديدة.



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