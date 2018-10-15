مودريتش يرشح 5 لاعبين للتتويج بالكرة الذهبية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

رشح النجم الكرواتي لوكا مودريتش، 5 لاعبين لحصد جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم.

وضمت قائمة مودريتش، الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، إضافة إلى الثلاثي الفرنسي رافاييل فاران، و أنطوان غريزمان، وكيليان مبابي، بينما غاب اسم النجم المصري محمد صلاح عن القائمة

و كان نجم ليفربول المصري محمد صلاح قد احتل المركز الثالث في المنافسة على جائزتي "اليويفا" و"الفيفا" لأفضل لاعب في أوروبا والعالم لعام 2018.

و أعلنت "فرانس فوتبول" قبل أيام، قائمة تضم 30 مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، وستكشف المجلة الفرنسية عن هوية الفائز، في حفل سيقام في العاصمة باريس، في الثالث من شهر ديسمبر المقبل.

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