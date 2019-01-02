فيديو طريف لطفل يحقق 10 ملايين مشاهدة.. هذا ما فعله!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أحرز مقطع فيديو مضحك لطفل أكثر من 10 ملايين مشاهدة في 3 أيام فقط، بعد نشره على وسائل التواصل الإجتماعي. ويظهر الفيديو الذي نشرته صاحبة مدونة مقاطع فيديو قصيرة تلقب بـ"IamLaurans"، ردة فعل ابن أخيها بعدما أعطته قطعة منالخيار المخلل الحار لتذوقها".

وبحسب المقطع المصور، فقد قام الطفل بقضم قطعة صغيرة من المخلل وهو ينظر إلى الكاميرا، ثم قام بردة فعل غريبة عندما أغلق فمه بيديه وبدأ يتراجع إلى الأريكة على أمل أن يجلس عليها. لكن الطفل المصدوم بالطعم اللاذع لم يصل إلى الأريكة، وسقط أرضاً بسبب الطعم الحار، حيث تعثّر بأرجل الجالسين وراءه.

إلى ذلك، علّق بعض ناشطي "تويتر" على الفيديو قائلين: "إنهم يفهمون الطفل تماماً". في المقابل، فقد أعرب متابعون آخرون عن صدمتهم بسبب الأقرباء الجالسين على الأريكة، وهم ينظرون بلا مبالاة للطفل الذي سقط على الأرض.

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