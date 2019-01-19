غواصون يرصدون أكبر سمكة قرش في العالم.. هذا لقبها (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اكتشفت مجموعة من الغواصين سمكة قرش بيضاء ضخمة في جزيرة هاواي الأمريكية، على بعد 2600 ميل من الساحل الغربي للمكسيك وذلك في يوليو/تموز 2018، وذلك خلال التهامها جثة حوت العنبر.

وبحسب موقع "ذا صن" البريطاني، فإنّ "السمكة هذه تبلغ من العمر 50 عاماً، ويصل طولها إلى 20 قدماً ووزنها إلى 2.5 طن".

ولفت الموقع إلى أنّ "اللقطات المصورة تظهر الغواصين مارك موهلر وكيمبرلي جيفريز بعد قفزهم إلى الماء لالتقاط الصور مع سمكة القرش البيضاء الملقبة بـ"ديب بلو".

وبحسب "ذا صن"، فإنّ "الغواصين تمكنوا من التعرف على لقب السمكة بفضل علامة تمت زراعتها على جسدها، في مكان آخر بالقرب من المكسيك قبل عقدين من الزمن".

ورأى الخبراء أنّ "ديب بلو هو أكبر قرش أبيض في العالم على الإطلاق، وقد عاش منذ نحو 5 عقود على الرغم من القنص وصيد الأسماك". وحصلت سمكة القرش على اسمها "ديب بلو"، نسبة للفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة ديسكفري، وحملت مشاهده سباحة غواص في البحر مع قرش مائي كبير.

ولفت الخبراء إلى إنه نادراً "ما يشاهد القرش الأبيض في هاواي، لأنها تفضل البحار التي تكون فيها درجات الحرارة أقل".

مصدر الصورة: studenti.mk

للمزيد:

كولومبيا.. تمساح يقتحم شاطئاً ويثير هلع السياح (فيديو)