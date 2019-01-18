كولومبيا.. تمساح يقتحم شاطئاً ويثير هلع السياح (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يوثق لحظة اقتحام تمساح أمريكي كبير لشاطئ سياحي يقع في المنتزه الوطني الكولومبي "تايرونا" شمال البلاد.

وبحسب الفيديو الذي التقطه أحد السياح والذي يصور الحادثة كاملة، فإنّ التمساح أثار الرعب في صفوف المتواجدين في المنتجع وأدى إلى ارتباك بين مرتادي الشاطئ.

وعلى الأثر، هرع الجميع بعيداً وغادروا البحر بعدما لاحظوا اقتراب التمساح من المياه، وتجمعوا في ا لجهة المقابلة للموقع الذي اختار التمساح البقاء فيه.

وعلى الفور، حضرت قوة من عناصر الأمن إلى المكان من أجل إخلاء الشاطئ تماماً من السياح، حتّى تمّ إبعاد التمساح عن الموقع.

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