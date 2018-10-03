شانيل تعرض مجموعة 2019 على الشاطئ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

حولت دار شانيل للأزياء قاعة عرض إلى شاطئ خلاب من أجل عرض مجموعتها لربيع وصيف 2019 لأحدث تصميمات سترات صوف التويد التي تشتهر بها الدار.

وحولت الدار قاعة عرض جراند باليه في باريس إلى الشاطئ الساحر وارتدى أفراد الأمن زي حراس الشواطئ بينما ارتدت العارضات فساتين بلا أكمام بعضها مزدان بنقوش مرجانية وتنورات ملونة.

وكان من بين الحضور في الصفوف الأمامية المغني فاريل وليامز والممثلة باميلا أندرسون.

وظهر كارل لاجرفيلد أحد أكبر مصممي شانيل، وهو في الثمانينيات من عمره، في نهاية العرض وهو يرتدي سترة سوداء لتحية الحضور من كوخ خشبي.

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