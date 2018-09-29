جديد عالم الأزياء: ملابس للأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أطلقت علامة تجارية بريطانية مجموعة جديدة من الملابس التي تلبي احتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لتكون أسهل في الارتداء والخلع. وصممت المجموعة بحيث تلائم الأطفال الذين يستخدمون الكراسي المتحركة أو العكازات، وكذلك الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني فإن العلامة طرحت هذه المجموعة بعد أن تحدثت مع أولياء الأمور والخبراء حول ما يحتاجه الأطفال في ملابسهم لتكون ملائمة لهم ومريحة وذات شكل مميز كغيرهم من الأطفال. وقالت العلامة التجارية إنها أطلقت المجموعة لأن هناك نحو 1.5 مليون طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة المتحدة.

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وتضمنت المجموعة فساتين مزودة بجيوب خاصة لأنابيب التغذية، وملابس بمواصفات خاصة بحيث لا تهيج البشرة الحساسة، وسراويل قابلة للفك مع مساحات للحفاضات وفتحات الساق لتسهيل تغيير الملابس. وللإعلان عن المجموعة استعانت العلامة البريطانية بأطفال مختلفين بين أصحاب متلازمة داون والمصابين بالشلل الدماغي والخلع الوركي.

وكانت العلامة أعلنت عن هذه المجموعة قبل شهور، وواجهت وقتها انتقادات بأنها لا توفر مراحيض أو غرف قياس للمتسوقين من ذوي الإعاقات الشديدة، ووعدت بأن تسعى إلى تضيف إلى متاجرها في مختلف أنحاء المملكة مراحيض وأماكن لتغيير الملابس وقياسها في المتاجر مستقبلاً.

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مصدر الصور: صحيفة ميترو البريطانية