بالحجاب والبرقع.. لقطات مميزة من أسبوع الموضة بباريس (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشتعل اليوم 28 سبتمبر/ أيلول العاصمة الفرنسية باريس بعروض الأزياء فى أسبوع الموضة الخاص بها، تميز هذا اليوم بعروض لا يمكن تفويتها، والتي عملت على تقديمها كبرى بيوت الأزياء فى العالم، تألقت عارضات الأزياء في عرض روشاس لربيع 2019 بتشكيلة من الفساتين اللامعة وقدمت الدار الشهيرة فستان أصفر طويل الأكمام واعتمدت فى الجزء السفلى من التصميم على الريش الأصفر كصيحة جديدة..

لهذا العام، واكتمل اللوك بحذاء فضي مدعم باكسسوار ذهبي بالإضافة إلى تسريحة شعر بسيطة مرفوعة ومكياج عين القطة، وفستان آخر من القماش الموف اللامع والريش ووجاء بـ"وان شولدر"، بالإضافة إلى القفزات

الطويلة وصندل بنفس لون الفستان، يكتمل بمكياج بسيط وتسريحة شعر مرفوعة، أما الفستان الثالث فهو فستان أسود طويل من القماش اللامع المنقوش وصندل أسود مفتوح..

أما فى عرض أزياء كوش، فتألقت عارضات الأزياء بطقم للمحجبات من بنطلون واسع أورانج في أسود و بلوزة بيج مرصعة باللون الفضي وهو نفس قماش غطاء الرأس واكتمل الطقم بحذاء أسود فيه اكسسوارات على شكل أحزمة.

وبتصميم متميز اعتمد على أعلام البلاد قدمت دار أزياء كوش إطلالة مختلفة من جزئين من اللون الأسود وصندل أحمر وإكسسوارات فضية، أما التصميم الثالث الذى لفت الأنظار فجاء لفستان أسود منقط في أبيض ما يسمى

"polka dots"، مع شراب أصفر طويل وحذاء أسود مفتوح، والمختلف هنا هو البرقع الذي كانت ترتديه النساء في الماضي لتغطية جزء من وجههن..













البرقع من عرض كوش لربيع 2019

في عرض دار أزياء "جوتشى" ظهر أيضا غطاء الرأس "التربون"، ومزج قطع الملابس لشكل مختلف في النهاية مثل البنطلون الليجان باللون الازرق الغامق مع بنتاكور جينز وقميص أزرق وغطاء شعر بنفس اللون وحزام وسط،

مع إكسسوارات من عقد ذهبي وشنطة كروس و حذاء البلارينا.. وبنفس فكرة مزج قطع الملابس قدمت "جوتشى" فستان أبيض مستوحى من تصميمات القمصان وفوقه بلوزة من ما يطلق عليه قماش "شبكة صيد السمك" وأسفلهم لـ "جيان بيج" ومع حذاء بيج مفتوح..







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