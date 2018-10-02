إليك أسرار الآسيويات الجمالية للحصول على بشرة أكثر نضارة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قد يبدو الحصول على بشرة مشرقة خالية من الشوائب أمرا صعب المنال، في الوقت الذي قد تبدو مهمة مستحيلة لبعض السيدات، فحتى مع المنتجات الجمالية التي يقمن باستخدامها، تشعر كثيرات منهن بصعوبة في الحصول على بشرة ناعمة وصحية. لكن يبدو أن النساء الآسيويات قد وجدن بعض الحلول للتمتع ببشرة مشرقة، إليكِ أسرارهن، وفق موقع healthdigezt.

- تنظيف الوجه يومياً من غبار النهار بواسطة مساحيق التطهير المخصصة

- الإكثار من شرب الشاي لما فيه من مضادات الأكسدة التي تنقي البشرة كما يُساعد على التخلّص من السموم التي تتسبّب بحبّ الشباب والهالات السوداء.

- التخفيف من السكر، لأنه يسبب الكثير من المشاكل في البشرة ويسرّع ظهور خطوط التقدم في السن والتجاعيد.

- استعمال زيت الافوكادو بحيث أنّه يُرطب البشرة، ما يجعله مثاليا للبشرة الجافة ويحارب علامات الشيخوخة.

- أما النصيحة الأنسب فهي إعطاء الجسم الوقت اللازم للنوم والاستراحة للحفاظ على نضارة البشرة و لمعانها..

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