سيل من "الشوكولاتة" يعطل حركة المرور في ولاية أريزونا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شهدت السلطات في شمال ولاية أريزونا الأميركية فوضى عارمة، بعد أن انفصلت مقطورة شاحنة وتدحرجت على جانبها على رصيف زلق، ما أدى إلى إراقة نهر من الشوكولاتة السائلة في الممرات المتجهة غربا عبر (طريق 40 السريع).

أفادت صحيفة "أريزونا ديلي صن" بأن الحطام الذي وقع الاثنين على بعد نحو 18 كم شرق فلاغستاف تطلب من أطقم التنظيف أن تصب معظم الشوكولاتة السائلة (151.412 لترا) وسط الطريق السريع لتفريغ الناقلة المتضررة بحيث يمكن سحبها.

كانت الشوكولاتة سائلة لأنها كانت مخزنة في الناقلة عند درجة حرارة 49 درجة مئوية. وقال المتحدث باسم وزارة الدولة للسلامة العامة، بارت جرافز، إنه لم تحدث إصابات.

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