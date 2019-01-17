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لا تدع كلبك يشعر بالعطش أبداً .. واقتن هذه النافورة ( فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (انسايدر) 

هل لديك كلب ؟ هل تنسى أحياناً تقديم المياه له؟ أو ربما لا تقدم له الكمية الكافية من المياه ، في الحقيقة الكلب يجب أن يشرب الماء يوميا ، وبكميات كبيرة فمثلا كلب صغير  يزن  5 كيلوغرام يحتاج في اليوم من 350 إلى 500 مل من الماء . حتى لا  يكون عرضة لخطر اضطراب توازن الماء في جسمه .

إذا كانت تبدو مهمة صعبة لك ، فعليك بهذا الابتكار الجديد .. نافورة صغيرة للكلاب ، ستمكنهم من شرب الماء متى شعروا بالعطش دون الجاحة منك لوضع الماء لهم .بحسب ما نشر موقع انسايدر .

فقط صل النافورة بصنبور ماء أو خرطوم الماء الطويل ، ودع كلبك يشرب الماء بحرية ، كما هو موضح بالفيديو أدناه 

 

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