عجوز تحتفل بعيد ميلادها الـ90 بحضور رجال الإطفاء.. ماذا حصل؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في حادثةٍ طريفة حصلت في مدينة أوشن سيتي الأمريكية، الأسبوع الماضي، حضرت مجموعة من رجال الأطفاء عيد ميلاد سيدة بلغت من العمر 90 عاماً، وذلك عن طريق الخطأ.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة "أي بي سي واشنطن"، فإنّ "السيدة العجوز أطلقت عن غير قصد جهاز إنذار الحريق أثناء قيمها بإطفاء شموع كعكة عيد الميلاد، الأمر الذي أدى إلى حضور رجال الإطفاء على الفور إلى المنزل".

ولدى وصولهم، فوجئ رجال الإطفاء بعدم وجود حريق أو إصابات، لكنهم احتفلوا مع السيدة العجوز بعيد ميلادها التسعين وسط أجواء رائعة.

مصدر الصورة: WJLA

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