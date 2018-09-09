رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات بكاليفورنيا مجدداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كافح رجال الإطفاء حرائق الغابات التي تسببت في إغلاق طريق سريع في شمال كاليفورنيا حيث اضطرمت النيران نحو منطقة جبلية في غابة شاستا ترينتي وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وذكر رجال الإطفاء إنه بحلول مساء السبت كان (حريق دلتا) قد استعر على مسافة 40500 فدان وذلك في سلسلة جبال كاسكيد منذ اندلاعه يوم الأربعاء في منطقة غابات على طول نهر سكرامنتو على بعد نحو 402 كيلومتر شمالي سان فرانسيسكو.

كما أفاد الكابتن براندون فاكارو مسؤول ضمن قيادة عمليات مكافحة حريق دلتا " إن النيران دمرت منزلين وألحقت أضرارا بمبنيين آخرين كما أدت النيران إلى تعطل حركة السفر بشكل ملحوظ هذا وتركز جهود رجال الإطفاء على حماية المنازل المتناثرة والتجمعات الصغيرة السكنية في منطقة النيران".

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