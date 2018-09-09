بعرض الإنجازات العسكرية.. كوريا الشمالية تحتفل بعيد تأسيسها

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

منذ أمس السبت 8 سبتمبر/ أيلول بدأت كوريا الشمالية الإحتفال بالذكرى السبعين لتأسيسها بعروض تتضمن إنجازاتها بدون عرض صواريخ أمام جمهور حضر بدعوات وضم آلاف الاشخاص في ستاد "بيونغ يانغ" المغلق، وشاركت فى العروض 3 من أبرز الفرق الموسيقية في البلاد خلف بيانو كبير أحمر فى وسط المسرح.. وعادة في مثل هذه العروض فى كوريا الشمالية تؤدى الفرق عروضها أمام شاشة عملاقة تعرض إنجازات ونجاحات البلاد.

بهذا الخصوص، أعلنت جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، الاسم الرسمي لكوريا الشمالية ذات النظام الشيوعى، فى 9 سبتمبر/ أيلول 1948، بعد 3 سنوات من تقاسم واشنطن وموسكو شبه الجزيرة الكورية بينهما أواخر الحرب العالمية الثانية..











وتعتبر هذه الذكرى مناسبة مهمة جدا في كوريا الشمالية اذ تشمل عرضا عسكريا بالإضافة إلى عودة "الألعاب الجماعية"، وهي عروض بهلوانية تجرى على نطاق واسع جدا بعد خمس سنوات من التوقف..









الجدير بالذكر أن بعد القمة التاريخية التى عقدت فى يونيو الماضى فى سنغافورة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، وقمتها الثالثة مع الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى اين المرتقبة فى وقت لاحق هذا الشهر فى بيونغ يانغ، تبدى كوريا الشمالية حرصا على توجيه رسائل مختلفة عن السابق..

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