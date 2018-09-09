كيم جونغ أون يبعث رسالة لترامب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تلقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بشأن مفاوضات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.



وكان ترامب قد أعلن الجمعة، أنه ينتظر رسالة "إيجابية" جديدة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفيد بأن مفاوضات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لا تزال قائمة بعد أسابيع من توقفها.

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ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو تلقى الرسالة، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تسليمها إلى ترامب.

وقال ترامب للمراسلين المرافقين له على متن الطائرة الرئاسية "أعلم أن رسالة في طريقها إلي، رسالة شخصية لي من كيم جونغ أون تم تسليمها عند الحدود".

وأضاف الرئيس الأميركي "أعتقد أن الرسالة ستكون إيجابية".

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