الكوريتان تحضران لقمتهما المرتقبة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت كوريا الجنوبية أن رئيسها مون جاي-ان سيوفد مستشاره للامن القومي إلى بيونغ يانغ الاربعاء المقبل لبحث ترتيبات عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العاصمة الكورية الشمالية. وقال المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية إن المستشار شونغ إيوي-يونغ سيترأس وفدا يضم خمسة أعضاء إلى بيونغ يانغ في زيارة تستمر يوما واحدا لبحث القمة مع كيم في كوريا الشمالية.

وسمّى مون مستشاره للأمن القومي شونغ ايوي-يونغ كمبعوث خاص على رأس وفد لمناقشة بعض التفاصيل قبل لقاء مون وكيم المقرر في بيونغ يانغ هذا الشهر. وسيسافر الوفد الذي يضم ايضا رئيس الاستخبارات الكورية الجنوبية سوه هون جوا عبر طريق مباشر نادرا ما يستخدم عبر الحدود المشتركة بين البلدين.

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وستكون هذه الزيارة الثانية لشونغ إلى بيونغ يانغ منذ آذار/مارس الفائت، حين ترأس نفس الوفد الخماسي للاعداد لأول قمة جمعت مون وكيم. و إلتقى مون وكيم مرتين حتى الان، الاولى حين عقدا قمة تاريخية في نيسان/ابريل في بلدة بانمونجوم الحدودية. وكانت تلك المرة الاولى التي يعبر فيها الزعيم الكوري الشمالي الى الجنوب.

والتقيا مرة ثانية في بانمونغوم أيضا في سياق مساعي انقاذ قمة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الاميركي دونالد ترامب، عقدت في نهاية المطاف في سنغافورة. واتفقا ايضا على عقد قمة ثالثة في بيونغ يانغ في موعد لم يحدد خلال ايلول/سبتمبر. وأدت الجهود المتسارعة للتقارب بين شطري شبه الجزيرة الكورية لعقد لقاء تاريخي في 12 حزيران/يونيو بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وكيم في سنغافورة.

مصدر الصورة: Getty - Visual China Group

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