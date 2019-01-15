سلامة منزلك أولوية.. إليك 10 إجراءات لضمانها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من المهم الإنتباه والإلتفات إلى سلامة المنازل تداركاً لحصول إلى حادث. فالكثير من الأمور الطارئة تحصل داخل البيوت نتيجة الإهمال القائم، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة.

ولذلك، فقد أورد موقع "لايف هاك" مجموعة من النصائح لضمان "أمن المنازل" وتعزيز سلامتها:

1- التأكد من أن حرارة الأنابيب التي يتم استخدامها فوق درجة حرارة 32 فهرنهايت، وذلك عن طريق إضافة عزل إضافي منعاً لتجمدها.

2- حيازة صندوق للإسعافات الأولية.

3- اختبار كاشفات الدخان بشكل شهري عن طريق الضغط على زر "اختبار" حتى تسمع صوت صفارات الإنذار بصوت عال. وفي حال لم يحصل ذلك، عليك استبدال البطاريات أو شراء جهاز كشف جديد.

4- استحداث سلالم للنجاة في جميع الطوابق تداركاً لأي طارئ.

5- التأكد من فعالية مطفأة الحرائق داخل المنزل.

6- الإنتباه إلى تغطية المنافذ الكهربائية، ويجب أيضاً تغطية مقابس الكهرباء في حال وجود أطفال في المنزل.

7- تثبيت جهاز إنذار المياه في الطابق السفلي لمنع الفياضانات.

8- الفحص الدوري لمفاتيح الغاز والماء لمنع التسرب.

9- التأكد من سلامة الإضاءة الخارجية، إذ أن المنازل المضاءة تردع اللصوص.

10 - المبادرة بشكل دوري إلى تنظيف خزانة الأدوية والتخلص من تلك المنتهية الصلاحية.

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