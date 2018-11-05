مكانسٌ في المنازل تتجسس على أصحابها.. البيانات لدى "غوغل"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "iRobot" المصنعة للروبوتات المنزلية الصغيرة، أنها ستزود شركة "غوغل" ببعض البيانات التي تحصل عليها روبوتاتها من منازل المستخدمين.

وكشفت الشركة أن روبوتاتها "+Roomba i7" المخصصة لتنظيف الأرضيات، "تقوم بصنع خرائط لمنازل المستخدمين، وتحفظ تلك الخرائط في ذاكرتها الإلكترونية، وهذا الأمر يساعدها في تسريع عملية التنظيف، لكن تلك الخرائط ترسل إلى شركة غوغل عبر الإنترنت من فترة لأخرى، كون هذه الروبوتات تتصل بشبكات الـ WIFI الموجودة في المنزل".

وتهدف هذه العملية إلى تمكين "غوغل" من استغلال تلك البيانات في تطوير برمجيات تساعد الروبوتات في المستقبل على القيام بمهام أكبر وأكثر تعقيداً. وسيتم تنفيذ تلك المهام عن طريق الأوامر الصوتية التي سيرسلها المستخدم إلى الروبوت عبر مساعد غوغل الصوتي.

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