سحابة ضباب دخاني تغطي نيودلهي وتعكر صفو الاحتفال بـ"ديوالي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تدهورت حالة الطقس، الإثنين، في شمال الهند، حيث غطت المنطقة برمتها سحابة ضباب اجتاحت في طريقها العاصمة نيودلهي، أثناء استعداد المدينة للـ"ديوالي" أو عيد الأنوار وهو من أشهر الأعياد الدينية في الهند، وتعزى حالة الطقس السيئ هذه، الى زيادة انبعاث الدخان، الناتج عن حرق المخلفات الزراعية في الحقول بأنحاء المنطقة.

ووصل مستوى جسيمات (بي.إم 2.5)، وهي جسيمات دقيقة يمكنها أن تصل لعمق الرئتين، وتسبب مشاكل صحية كبيرة، إلى أعلى من 400 في معظم أنحاء العاصمة، وفي بعض الأماكن ارتفعت إلى أكثر من 600.

ويبلغ هذا المستوى تقريبا 24 ضعفا من المستوى الموصي به، وهو 25 ميكروجراما لكل متر مكعب في المتوسط ​​خلال فترة 24 ساعة، والذي حددته منظمة الصحة العالمية، التي قالت هذا العام إن الهند بها أكثر 14 مدينة تلوثا في العالم.

وصُنفت نيودلهي على أنها سادس أكثر المدن تلوثا. وبعد تحسن طفيف أمس، الأحد، نتيجة لزيادة سرعة الرياح، ساءت جودة الهواء في وقت مبكر اليوم، الإثنين، ويتوقع خبراء الأرصاد تفاقم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتحذر السلطات من أن حرق مخلفات المحاصيل سيصل إلى ذروته في الأيام القليلة المقبلة. ويعزز من المخاوف أن الهنود سيحتفلون بمهرجان ديوالي الهندوسي، يوم الأربعاء، والذي يشهد إطلاق الألعاب النارية.

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