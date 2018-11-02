مشروع جديد لرسم الخرائط الجينية

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلق علماء مؤخراً مشروعًا كبيرًا لرسم خرائط الشفرة الجينية لكل أنواع الحياة المعقدة المعروفة على الأرض، وعددها 1.5 مليون نوع، ويهدفون لإتمام المهمة خلال 10 سنوات.

ووصف العلماء مشروعهم الذي أطلق عليه “إيرث بيوجينوم”، بأنه “الإنجاز الهائل المقبل في علم الأحياء”، بعد مشروع “الجينوم البشري”، الذي كان يهدف لرسم خريطة الحمض النووي البشري واستمر 13 عامًا، وتكلف 3 مليارات دولار، واكتمل في عام 2003.

وقال هاريس لوين، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا، ورئيس مشروع “إيرث بيوجينوم”، إنه “من المتوقع أن يكلف المشروع 4.7 مليار دولار، وسيضع في النهاية أساسًا جديدًا لعلم الأحياء، للتوصل إلى حلول للحفاظ على التنوع البيولوجي والمجتمعات البشرية”.

وقال في إفادة في لندن: “في ظل وجود خارطة طريق… ستكون الخرائط (الجينية) مصدرًا هائلًا للاكتشافات الجديدة، وفهم قواعد الحياة، وكيفية حدوث التطور وأساليب جديدة للحفاظ على الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، وإمكانيات جديدة أمام الباحثين في المجالين الزراعي والطبي”.

وستنضم لهذا المخطط جهود بحثية كبيرة من أنحاء العالم.

وقال مدير العلوم بجمعية “ويلكوم ترست” الصحية العالمية الخيرية، جيم سميث في الإفادة: إن “المشروع سيكون ملهمًا على المستوى الدولي، وسيتيح المجال لإحداث نقلة في الأبحاث المتعلقة بالصحة والأمراض“.

وأضاف: “من الطبيعة سنكتسب البصيرة كي نطور علاجات جديدة للأمراض المعدية، وعقاقير لإبطاء الشيخوخة، ونتوصل لأساليب جديدة لإطعام العالم”.

وحتى الآن، لم يتم رسم الخريطة الوراثية إلا لنحو 3500 من أنواع الحياة المعقدة، أي حوالي 0.2% فقط.

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