"تسلا" تكشف عن خاصية الركن الآلي لسياراتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

إصدار جديد كشفت عنه شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا"، في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة الخاصة بها يسمح للشخص من إيجاد مكانِ للركن دون معاونة بشرية من أحد.

وأشار المدير التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، إلى أنّ سيارات الشركة ستزود بخاصية تجعلها تجد مكاناً للركن في ساحات الانتظار دون مساعدة سائقيها. بما يعرف بخاصية "أوتو بارك" التي سوف تأتي بجانب خاصية القيادة شبه الآلية، موضحاً أن شركته ستوسع من قدرات سياراتها بموديلات مختلفة العام القادم.

وقالت الشركة الأمريكية أنها أدخلت بيانات نظام القيادة الذاتية "أوتو بايلوت" لأكثر من مليار ميل منذ إطلاقه عام 2015.

وتستخدم الخاصية الجديدة "الملاحة على السائق الآلي" نظام الملاحة الخاص بالسيارة لتوجيهها طوال الطريق من مدخل الطريق الفرعي إلى مخرج الطريق الفرعي، وفقاً لموقع "موتور تريند" المختص في التكنولوجيا، على خلاف الإصدارات السابقة من تكنولوجيا "أوتو بايلوت".

ويمكن الإصدار الجديد السائق من السير في التقاطع المرغوب به والمخرج المناسب على أساس تفاصيل الطريق التي تم إدخالها إلى نظام الملاحة قبل بداية الرحلة، لكنّ دور السائق سيبقى مطلوباً من أجل تشغيل إشارة السيارة الدالة على تغيير الحارة.

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والنظام الجديد يحدد احتمالات تغيير الحارة المرورية على أساس اختيار الطريق والسرعة التي يرغب الراكب السفر بها، كما يمكنه ضبط السرعة على الوضع "مايلد"، وفي هذه الحالة سيختار نظام "أوتو بايلوت" تغيير الحارة في حالة سير السيارة بسرعة تقل بشدة عن السرعة المحددة للرحلة من قبل.

وفي خصوص ضبط السرعة على الوضع "ماد ماكس" يعني أن السرعة ستكون متوسطة أما الوضع "ديسيبيلد" فتعني وقف خاصية تغيير الحارة على أساس السرعة.

ووفّرت "تسلا" الخاصية الجديدة "نافيجيت أون أوتو بايلوت"، الذي يمكن السائق من تغيير الحارة المرورية دون اضطرار السائق إلى تحديد وضع التشغيل خلال الأسبوع الماضي لعملاء سياراتها في الولايات المتحدة المزودة سياراتهم بتقنية "أوتو بايلوت المحسن" و"القيادة الذاتية الكاملة" وهي فئة ممتازة أوقفت "تيسلا" توفيرها مؤخراً.

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