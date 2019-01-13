شابٌ يرتبط بالفتاة الخطأ.. والسبب احتفالات رأس السنة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دفعت احتفالات رأس السنة بشابٍ للتقدم بالزواج من حبيبته، التي كان قرّر الانفصال عنها للارتباط من زميلته في العمل.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "أجواء الاحتفالات في تلك الليلة، وعروض الزواج العديدة التي شهدتها أثّرت على الشاب وزادت من حماسته، الأمر الذي دفعه للتوجه إلى حبيبته وطلب الزواج منها".

ويقول الشاب لموقع "ريدت": "لقد وقعت في حب فتاة أخرى، وأردت الانفصال عن حبيبتي الحالية، واشتريت الخاتم للتقدم للزواج من زميلتي في العمل، ولم أكن أخطط للتقدم للزواج منها قبل العطلة التي خططنا لها سوياً".

وأضاف: "في ليلة رأس السنة، تقدمت للزواج من حبيبتي الحالية، ونشر أصدقائي مقطع فيديو يوثق ذلك على سناب شات وفيسبوك وجميع مواقع التواصل الاجتماعي".

إلى ذلك، فقد طلب الشاب نصيحة مستخدمي الموقع، سائلاً عمّا إذا كان بإمكانه إلغاء عرض الزواج واستعادة الخاتم. ومع هذا، فقد انقسمت آراء الكثير من المعلّقين حول الأمر، إذ اعتبر البعض أنّ "موقف الشاب سليم قانوناً"، فيما رأى آخرون أنّ "تصرفه لم يكن مسؤولاً"، بينما بادرت مجموعة إلى تهنئته بخطوبته.

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