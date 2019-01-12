طالب يواجه قرشاً مفترساً في البحر.. نجا بأعجوبة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعرّض طالب في جامعة التكنولوجيا يدعى نيك وابنر لهجوم من قرش أبيضٍ، أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج في ساحل ولاية كاليفورنيا الامريكية.

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "The Tribune"، فإنّ "سمكة القرش سبحت بقرب وابنر واقتربت منه من الأسفل. وعندها، قامت بعضّ رجله".

ويقول "وابنر": "حصل كل شيء بسرعة كبيرة، عندما التفتّ ورأيت قدمي في فكها المفترس. لقد بلغ طولها أكثر من 4.5 متر. لم أشعر بالألم من هول الصدمة. بعد صراعٍ قصير تمكنت من ضرب السمكة بالقدم الأخرى، الأمر الذي أدى إبعادها. وعندها، سبحت إلى الشاطئ على لوح التزلج".

وكشف الطالب عن إصابته بجروح عميقة في رجله بعد أن تجرد من بزة الغوص، لافتاً إلى أنّ "صديقه ساعده في الوصول إلى المستشفى حيث خضع لعملية تخييط جراحه بـ50 غرزة".

مصدر الصورة: تعبيرية - Gorod.lv

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