دراسة تكشف الكثير.. الرجال أكثر كذباً من النساء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة ألمانية جديدة أجراها معهد "ماكس بلاك" في برلين، أنّ "الرجال يكذبون حوالى 200 مرة في اليوم لأسباب متنوعة"، لافتةً إلى أنّ "42% من جميع الرجال و 38% من جميع النساء كذبوا في التجارب التي تمّت دراستها".

وكانت الدراسة قامت بتقييم شامل لبيانات 565 دراسة حول "خيانة الأمانة"، وقد أظهرت النتائج "صحة الفرضية العلمية القائلة بأن الرجال يكذبون أكثر من النساء، حتى لو كان الفرق صغيراً".

وأوضحت الدراسة أنّ "الكذب عند الرجال يتأتى من أسباب مرتبطة بالمجاملة أو بالبرغماتية"، لافتة إلى أنّ "الناس يضطرون للكذب 200 مرة في اليوم كمعدل وسطي، لأسباب متنوعة. وفي كثير من الأحيان يكون ذلك من باب المجاملة والدبلوماسية، ولكن أيضاً لأسباب براغماتية من أجل بلوغ غاية ما".

ومع هذا، فقد أكّدت الدراسة أنّ "الميل إلى للكذب يعتمد على العمر"، مشيرة إلى أنّ "الأشخاص الأصغر سناً يكذبون أكثر من الكبار". وفي هذا الإطار، يلفت فيليب غيرلاخ، وهو عالم في معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية وأحد المشرفين على الدراسة، أن "كبار السن عادة هم من يمتثلون أكثر للقواعد والأعراف الاجتماعية، فيما يحاول صغار السن خلق حقائق بديلة ترتكز في الأساس على آرائهم الشخصية بدل الحقيقة".

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