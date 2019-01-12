أطول رجل في باكستان يروي معاناته: حجمي منعني من الارتباط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يواجه الشاب زيا رشيد من باكستان صعوبات كثيرة في العثور على شريكة حياته، نظراً لقامته الطويلة جداً البالغة مرتين و400 سنتيمتراً.

ويعتبر رشيد أنّ "حجمه الاستثنائي منعه من الارتباط بأي فتاة، وهو يعاني من صعوبات كثيرة على هذا الصعيد"، مشيراً إلى أنه "في صغره كان طوله عادياً، ولكن بعد سن العاشرة اختلف كل شيء تماماً".

وقال: "في سن العاشرة بتّ انساناً آخر. عندها، بدأ طولي بالإزدياد كثيراً، وأصبح جسمي ضعيفاً. قال الأطباء أنّ سبب النحافة الكثيرة هو قلة الكالسيوم، ونصحوني بتناول أطعمة غنية بالكالسيوم". إلى ذلك، لفت رشيد إلى أنّه "بحاجة لوظيفة تراعي وضعه"، مطالباً "الجهات الحكومية بتأمين عملٍ له".

وكان رشيد شارك في العديد من الاحتفالات الخاصة في دبي والمملكة العربية السعودية، ومؤخراً فإنّه سيزور زيمبابواي للمشاركة في حفلٍ جديد.

ويعتبر رشيد أحد أطول الرجال المعاصرين، في حين يتفوق عليه أطول رجل في العالم بـ10 سنتيميترات فقط، وهو التركي سلطان كوسين، والمسجل في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

(التركي سلطان كوسين - GhGossip)

مصدر الصور: tribune.com

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