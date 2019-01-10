عزف موسيقي على أدوات مصنوعة من الجليد

أخبار الآن| بريزينا- ايطاليا (رويترز)

هل فكرت يوماً في العزف بأداة مصنوعة من الثلج في كوخ اسكيمو على نهر جليدي؟ وهل تخيلت يوما ان تحضر عرضا موسيقيا في الجليد؟

في ايطاليا، وتحديدا في وادي سول بمنطقة الألب يمكنكم مشاهدة حفلات موسيقية من يناير الى مارس في كوخ ايسكيمو كبير مقام على نهر «بريزينا» الجليدي.

تم تحويل الكوخ إلى قاعة موسيقى من أجل مهرجان موسيقى الجليد، وخلاله يقوم الموسيقيون بالعزف على آلات مصنوعة من الجليد.

كما تم تنظيم أكثر من 60 حفلة موسيقية طوال فصل الشتاء في المسرح ، ولدت من فكرة من الفنان الأمريكي تيم لينهارت الذي صقل مهاراته في صنع الآلات من الجليد على مدى السنوات العشر الماضية.

ويقع كوخ الإسكيمو على ارتفاع 2600 متر فوق مستوى البحر ويمكنه أن يستضيف ما يصل لمائتي ضيف.

وستقام الحفلات الموسيقية من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، وسيضم كل أنواع الموسيقى بما في ذلك الرك والبوب والجاز، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

كما أن الضيوف مدعوون لزيارة «معمل الجليد» قبل الحفلات الموسيقية، حيث بإمكانهم رؤية كيف تم صنع الآلات الجليدية، وهي من ابتكار الفنان الأميركي تيم لينهارت.

وإذا كنت هناك في الثلاثين من مارس، فيمكنك المرور بأمر خاص حيث إن مهرجان موسيقى الجليد سينهي أعماله بـ«حفل موسيقي جليدي» خاص. وستقام كل الحفلات الموسيقية الأخرى يومي الخميس والسبت.

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