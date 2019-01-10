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بلجيكيون يتحدون البرد القارس بالسباحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

بلجيكيون يتحدون البرد القارس بالسباحة وقفز نحو 3 آلاف بلجيكي، في المياه التي بلغت درجة حرارتها 7 درجات، وحتى لا يتراجع المشاركون عن قرارهم، انطلقوا نحو الشاطئ بأقصى سرعة لشحن طاقتهم. 

وتفاوتت نسب الشجاعة بين المشاركين، فالبعض بلل قدميه فقط فيما شق آخرون طريقهم وسط الأمواج الباردة.

وفيما ارتدى أغلب المشاركين ملابس السباحة العادية، قرر آخرون ارتداء ملابس تنكرية، لدى قيامهم بهذا التقليد السنوي، ليتحول الحدث إلى كرنفال.

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