عقد قران هنديات يتيمات في حفل زفاف جماعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

مع ارتفاع تكاليف الزواج في الهند، وصعوبة تغطية تكاليف حفلات الزفاف، أقيم حفل زفاف جماعي في إقليم جوجارات غرب الهند لعقد قران 92 عروسا من اليتيمات على أزواجهن.

وتزينت العرائس في زينة كاملة بأزياء تقليدية مزركشة يطغى عليها اللونان الأحمر والذهبي، ووضعت الزهور فوق رؤوسهن، وارتدين الأساور والقطع الذهبية إلى جانب رسوم الحناء على أيديهن.

شيخ نجمة بانو شوكت قالت إن السعادة تغمر كل شيء في المكان، وإنهن تلقين عددا من الهدايا من بينها ملابس وأحذية. وأضافت أن من في الحفل جاءوا لتوديعهن إلى منازل أزواجهن بطريقة لطيفة وسعادة غامرة.

أما اللون الأبيض فكان طاغيا على أزياء العرسان، مع أكاليل زهور كانوا يزينون بها رقابهم.

ويقول المنظمون إن الهدف من تنظيم برنامج الحفل هو إقامة حفل زواج جيد لأولئك اليتيمات، كما أن استضافة عدد من الشخصيات المعروفة في المدينة في الحفل يعطي هؤلاء الفتيات شعورا بأنهن لسن وحيدات وأن المجتمع يدعمهن في الزواج ليعيشوا فيه بكرامة.

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