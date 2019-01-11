دراسة تكشف لون العيون المرتبط باكتئاب الشتاء

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

وصلت دراسة حديثة إلى نتيجة مفادها أنّ لون العيون قد يكون السبب في الشعور بالإكتئاب خلال فصل الشتاء.

وبحسب الدراسة فإنّ الأشخاص ذوي العيون البنية أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الشتوي، المعروف أيضا بالاضطراب العاطفي الموسمي “SAD”، أكثر من أولئك أصحاب العيون الزرقاء.

ويعتقد الباحثون أن سبب هذه الاختلافات يرجع إلى مقدار الضوء الذي يمكن لعين الفرد معالجته، فأصحاب العيون الفاتحة أكثر حساسية للضوء، مع إطلاق “الميلاتونين” خلال فصل الشتاء، وهي آلية توفر بعض المقاومة للاكتئاب في الشتاء.

وفي العلاج، يمكن وبمجرد ممارسة المشي الخارجي المنتظم، خاصة عند سطوع الشمس، يمكن لأولئك الذين يعانون من “SAD”، تحسين مزاجهم بشكل كبير.

المزيد: