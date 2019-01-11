دراسة تثبت قدرة مرضى التوحد على التجاوب مع مشاعر المحيطين

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أفادت نتائج دراسة علمية حديثة أن الأشخاص المصابين بالتوحد يستطيعون إدراك المشاعر المعقدة للمحيطين بهم، كالتعب والراحة بعد إرهاق، والندم، وغيرها.

أوضحت الدّراسة الّتي أجريت في جامعة "كِنْتْ" البريطانية أن الصورة النمطية المعتادة لمرضى التوحد تُصوِرهم على أنهم لا يستطيعون التعاطف مع المحيطين أو فهم مشاعِرِهم، الأمر الذي ثَبتت عدم صحته.

واعتمدت الدراسة على مراقبة أعين أشخاص بالغون مصابون بالتوحد أثناء استماعهم لقصص مؤثرة، لترصد استجابات عيون أفراد العينة للمواقف التى مرت بها شخصيات القصة سواء كانت سلبية أو إيجابية، لتجد فى النهاية أن المصاب بالتوحد يستطيع إدراك واستيعاب المشاعر التى تصيب الأشخاص من حوله.

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